"Am Ende hatten wir nicht mehr viel im Tank und haben uns ins Ziel gerettet. Es ist aber gut, dass wir es auf das Podium geschafft haben. Insgesamt lief es an diesem Wochenende aber nicht wie erhofft" , bekannte Steuermann Jonas Wiesen (Treis-Karden). In der Achter-Mannschaft, die in Dortmund trainiert, sind unter anderen auch drei Ruderer von NRW-Vereinen, nämlich Jasper Angl (Münster) sowie Julian Garth und Laurits Follert (beide Krefeld).