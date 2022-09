Trainerin des Jahres sieht strukturelle Probleme im Rudersport

Übergang in den Erwachsenenbereich schwierig

Bei den Briten sei die Sportförderung über die Hochschulen vorbildlich und hätte nach den Corona-Zeiten geholfen, fehlende Wettkampfpraxis zu kompensieren: " Da haben Ruderer sofort ein Anlaufbecken ", so Tschäge. Auch in Ländern wie den Niederlanden, USA , Kanada und Australien ließe sich über die Hochschulen Wettkampfpraxis sammeln, die deutschen Ruderern in der Corona-Zeit nach Olympia 2021 gefehlt habe. " Da hatten wir einen Neustart mit vielen Jüngeren, die nur wenig Rennerfahrung hatten. "

Strukturelle Probleme gibt es, und da ringen wir nach Lösungen. Sabine Tschäge

Generell sei der Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenbereich ein Problem: " Wir können nicht das aufeinander abgestimmte Gesamtpaket aus Universität und Sport anbieten. " Tschäge sei froh über Förderwege bei Bundeswehr, Bundes- und Landespolizei, weist aber darauf hin, dass der Preis für soziale Absicherung hoch ist: " Duale Karriere klingt immer sehr gut, verlangt dem Sportler aber auch viel ab. " Und neben einem Studium weiter auf Weltniveau zu rudern, sei ebenfalls eine organisatorische Herausforderung. Zudem sei die Sportförderung von Kaderplätzen reduziert worden, was die Arbeit zusätzlich erschwere.

Trotzdem sei klar: " Strukturelle Probleme gibt es, und da ringen wir nach Lösungen ", sagt Tschäge. Man müsse sich unter " Sachzwängen " wie einer nicht so üppigen finanziellen Ausstattung der Sportart in Zusammenarbeit in den Landesverbänden und Vereinen bestmöglich organisieren. Auch sei viel Eigenverantwortung der Athleten gefragt.

Management für Spitzensport muss optimiert werden

Dass ohne große Leidenschaft für den Sport und das passende soziale Umfeld kaum ein Weg in die Weltspitze führt, weiß Tschäge aus eigener Trainererfahrung. Die 52-Jährige hat sich mit Anfang 30 für den Beruf als Rudertrainerin und gegen den als Lehrerin entschieden. Finanziell sei dieser Weg nicht einfach, aber der Job gleiche vieles aus: " Die Arbeit mit den Athleten ist unbezahlbar. Es macht Spaß, ein Boot zusammenzubringen, das auch nach vorne fahren kann. "