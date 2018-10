Ringerin Rotter-Focken verliert WM-Viertelfinale

Freistil-Ringerin Aline Rotter-Focken hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest keine Chance mehr auf ihren zweiten Titel nach 2014. Die 27-Jährige aus Krefeld unterlag im Viertelfinale in der Klasse bis 76 kg am Dienstag (23.10.2018) der Rio-Olympiasiegerin Erica Wiebe (Kanada) mit 4:6.

Die WM-Zweite des Vorjahres hat allerdings noch Chancen auf Bronze: Wenn Wiebe das Finale erreicht, kann Focken-Rotter am Mittwochmorgen in der Hoffnungsrunde noch einmal ins Kampfgeschehen eingreifen.

Wiebe müsste Weltmeisterin Gray besiegen

Allerdings steht Wiebe in ihrem Halbfinale der dreimaligen Weltmeisterin Adeline Gray aus den USA gegenüber. Bereits in ihren Auftaktbegegnungen verloren Anna Schell (68 kg/RLZ Aschaffenburg) und Maria Selmaier (72 kg/KSC Motor Jena).

Da ihre jeweiligen Bezwingerinnen den Finaleinzug verpassten, zerschlug sich für die beiden Starterinnen des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) auch die Chance auf die Hoffnungsrunde. Die deutschen Ringer waren an den ersten drei Wettkampftagen in Ungarns Hauptstadt leer ausgegangen.

Stand: 23.10.2018, 16:30