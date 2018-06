Bei der DM der Springreiter, bei der auch Frauen starten dürfen, wird es einen neuen Titelträger oder eine neue Titelträgerin geben. Vorjahressiegerin Alice Blum kann ihr Toppferd Alice in Balve nicht einsetzen, da die Stute nach einer Verletzung noch nicht wieder ausreichend fit ist.

Dressur: Werth geht ohne Emilio an den Start

Dressurreiterin Isabell Werth auf ihrem Pferd Emilio beim Weltcup in Göteborg im Februar 2018.

Auch für Isabell Werth wird es in Balve keine Titelverteidigung geben. Die Dressurreiterin muss in Balve auf ihr Pferd Emilio verzichten. Werth hat mit Weihegold und Don Johnson allerdings zwei weitere Toppferde, mit denen sie von Freitag an im Sauerland reiten kann. Der Wallach kann nach Angaben des Reitverbandes FN aus gesundheitlichen Gründen nicht eingesetzt werden. Werths Pferd ist damit bereits der dritte Ausfall bei den deutschen Dressur-Meisterschaften am Wochenende in Balve. Mit Emilio hatte die erfolgreichste Reiterin der Welt im Vorjahr die Titel im Grand Prix Special und in der Kür gewonnen.

Stand: 07.06.2018, 15:56