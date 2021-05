Spendenaktion soll Thüringen-Rundfahrt der Frauen retten

Am 25. Mai sollen die weltbesten Rennradlerinnen in Schmölln in die Pedalen treten und die Thüringen-Rundfahrt eröffnen. Wegen der teuren Corona-Maßnahmen fehlt noch Geld. Eine Spendenaktion soll das Defizit ausgleichen. | sportschau