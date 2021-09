Es werde eine " emotionale Geschichte ", sagt Greipel: " Am Ende ist es auch ein schöner Moment, weil ich den Radsport seit ich zehn bin - also 29 Jahre - genießen konnte. "

Bei allem Genuss hat Greipel im Sportschau-Interview vor seinem letzten Karriererennen klar ausgesprochen, was ihm nicht fehlen wird: " Regenwetter - das werde ich mit Sicherheit gar nicht mehr vermissen. " Er schließt nicht aus, künftig mal bei Regen aufs Rad zu steigen, begrüßt es aber grundsätzlich, jetzt auf die Sonne warten zu können.

"Ich werde das eine oder andere Café mehr ansteuern." André Greipel

Dass Schluss für ihn sei, habe er gemerkt, als ihn seine zwei Siege in dieser Saison " null geflasht " hätten. Zudem sei es mit 39 Jahren an der Zeit, für jüngere Athleten Platz zu machen - auch ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages. Er habe einfach den " Moment gespürt ", in dem er aufhören will.