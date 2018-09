Dressur: Isabell Werth gewinnt WM-Gold im GP Special

Bei der Siegerehrung liefen die Tränen. Auch bei ihrem neunten WM-Gold war Isabell Werth ergriffen. Die erfolgreichste Reiterin der Welt freute sich über ihren Sieg im Grand Prix Special bei der Weltmeisterschaft in den USA.

" Ich wusste, dass wir alles geben mussten ", kommentierte die 49-Jährige aus Rheinberg ihren Auftritt mit Bella Rose: " Aber ich fühle mich mit ihr so sicher ." Werth musste als letzte Starterin reiten und gewann am frühen Freitagabend (15.09.2018, Ortszeit) in Tryon im Sattel ihrer Stute mit 86,246 Prozent.