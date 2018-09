In der Vielseitigkeit greift Ingrid Klimke (Münster) nach Gold, für die Dressurreiter sind die Weltreiterspiele in Tryon dagegen vorzeitig beendet. Während Klimke am Samstag (15.09.2018) nach einem fabelhaften Geländeritt die Führung in der Einzelwertung der Buschreiter übernahm, fiel die Dressur-Kür Tropensturm "Florence" zum Opfer.

Klimkes erster WM -Einzeltitel ist in greifbarer Nähe

Zweimal war Klimke schon Weltmeisterin im Team - doch nun liegt der erste Titel im Einzel in greifbarer Nähe. " Ich bin sehr zufrieden ", sagte die Europameisterin, nachdem sie im Gelände genau in der vorgegebenen Zeit einen fehlerfreien Ritt hingelegt hatte. Damit blieb die zweimalige Olympiasiegerin bei 23,3 Fehlerpunkten und übernahm die Führung in der Einzelwertung. Vor der abschließenden Disziplin am Montag (17.09.2018) zeigte sich die 50-Jährige zuversichtlich. " Ich weiß, dass Bobby ein guter Springer ist. Von daher freue ich mich auf das Abschlussspringen. "

Julia Krajewski fällt auf Rang 47 zurück

Für die deutsche Meisterin Julia Krajewski (Warendorf) und Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) verlief der Tag im Gelände jedoch enttäuschend. Krajewskis Wallach verweigerte einmal, die nach der Dressur noch in Führung liegende Warendorferin fiel mit nun 48,3 Fehlerpunkten auf Rang 47 zurück. Gar nicht mehr dabei ist Titelverteidigerin Auffahrt, die nach Problemen mit ihrem Hengst Viamant du Matz an den Wasserhindernissen aufgab.

Etwas besser verlief der anspruchsvolle Ritt durchs Gelände für Andreas Dibowski (Egestorf) mit Corrida und Kai Rüder (Fehmarn) mit Colani Sunrise. Dibowski liegt vor dem Springen bei 43,5 Fehlerpunkten auf Rang 39, Rüder hat 47,4 Punkte auf dem Konto und ist 45. Das deutsche Vielseitigkeits-Team hat damit die Führung deutlich verloren. Das Quartett liegt vor dem abschließenden Springen nur noch auf Rang sechs. Es führt nach dem Geländeritt Großbritannien vor Irland und Frankreich.

In der Dressur werden nach Team-Gold und dem Titel von Isabell Werth mit ihrer Traumstute Bella Rose im Grand Prix Special jedoch keine weiteren Medaillen in der Kür mehr hinzukommen. " Die Prüfung wird offiziell abgesagt ", sagte der deutsche Equipe-Chef Klaus Roeser am Samstag, nachdem wegen des nahenden Starkregens kein Termin für die Kür auf dem Viereck mehr gefunden werden konnte.