Nach einem Wahnsinnsritt auf ihrem Traumpferd kamen Dressur-Königin Isabell Werth (Rheinberg) schon auf der Schlusslinie die Tränen, Bundestrainerin Monica Theodorescu konnte ihre Emotionen ebenfalls nicht zurückhalten. Angeführt von der bärenstarken Werth hat das deutsche Team am Donnerstag (13.09.2018) bei den Weltreiterspielen in Tryon/North Carolina ( USA ) seinen Titel in der Nationenwertung souverän vor den USA und Großbritannien verteidigt und zum insgesamt zwölften Mal Team-Gold bei einer WM gewonnen.

Werth stellt Konkurrenz in den Schatten