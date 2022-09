Vielseitigkeits-WM: Gold für Deutschland, Silber für Krajewski

Gold für die Mannschaft, Silber für Olympiasiegerin Julia Krajewski - und das zweite sicher geglaubte Gold für Michael Jung erst am allerletzten Sprung verloren: Die Buschreiter haben in Pratoni del Vivaro die Bilanz der deutschen Reiterei im WM-Jahr 2022 kräftig aufpoliert und dürfen sich nun in aller Ruhe auf Olympia 2024 in Paris vorbereiten. Es war beim Amtsantritt des neuen Bundestrainers Peter Thomsen der erste WM-Titel für die deutsche Vielseitigkeit seit 2014.

" Mir geht es echt gut, weil wir es jetzt fertig haben ", sagte Thomsen: " Bis jetzt wurde immer nur spekuliert und kalkuliert, gejammert und gefreut, aber jetzt ist es genauso, wie wir es haben wollen."

Jung verliert Führung kurz vor Schluss

Bis zur buchstäblich letzten Sekunde hatte alles nach einem deutschen Doppelerfolg ausgesehen. Als Führender der Gesamtwertung ging der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit Chipmunk nach zwei überragenden Vorstellungen in der Dressur und im Gelände in den Springparcours. Sogar einen Abwurf hätte er sich leisten dürfen, doch am Ende wurden es zwei - und damit nur der fünfte Platz für den großen Favoriten. Das sicher geglaubte Gold ging stattdessen an die junge Britin Yasmin Ingham mit ihrem elfjährigen Wallach Banzai du Loir.

Besser als Jung machte es Julia Krajewski. Mit ihrer großartigen Stute Amande de B'Neville, mit der sie vor Jahresfrist in Tokio Olympiasiegerin geworden war, legte die in Uniform angetretene Reserveoffizierin der Bundeswehr eine fehlerfreie Runde hin. " Abnormales Pferd, abnormales Springen" , lautete der Kommentar von Krajewski.

Quelle: sid