Titelverteidiger Haßmann führt bei deutscher Reit-Meisterschaft

Titelverteidiger Felix Haßmann hat bei den deutschen Meisterschaften der Springreiter seine Ambitionen auf einen erneuten Sieg unterstrichen. In der ersten Qualifikation setzte sich der 34 Jahre alte Profi aus Lienen am Freitag in Riesenbeck im Sattel von "Cayenne" durch.