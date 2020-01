Beim "Großen Preis" der Springreiter in Münster hat der Belgier Andres Vereecke am Sonntag (12.01.2020) gewonnen. Mit einer Zeit von 34.41 Sekunden landete er vor Landsmann Gilles Thomas (35.50 Sekunden) und dem Deutschen Philipp Schulze Topphoff (37.18 Sekunden). Insgesamt hatten es zwölf Paare ins Stechen geschafft.

Karl Brocks machte es spannend

Am Ende des Stechens wurde es spannend. Der letzte Starter Karl Brocks begann gut, kam nah an die Zeit des Führenden Vereecke ran. Kurz vor Ende entschied er sich aber, eine Abkürzung zu nehmen, das klappte nicht und so fiel Brocks auf den sechsten Platz zurück. Damit stand der 22-jährige Thomas als Sieger fest. Er hatte auch das andere Hauptspringen des Turniers am Samstag (11.01.2020) gewonnen.

Mehr als 30.000 Besucher

Das Turnier fand mittlerweile zum 147. Mal statt. Seit Mittwoch (08.01.2020) kamen an insgesamt fünf Tagen mehr als 30.000 Zuschauer. Der "Große Preis" ist in jedem Jahr das sportliche Highlight des Turniers. Es ist eine Springprüfung der Klase S**** mit Hindernishöhen von bis zu 1,60 Metern. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 45.000 Euro.