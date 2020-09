Und nicht nur die Gastgeber stellen sich in Topbesetzung vor. Aus dem Nachbarland Belgien kommt Trainer Peter Weinberg mit seiner EM-Equipe von Rotterdam, aus Großbritannien starten der frühere Aachen-Sieger Scott Brash und Michael Whitaker, aus Frankreich haben Roger-Yves Bost und Kevin Staut gemeldet, aus Kanada ist der ehemalige Weltranglistenerste Eric Lamaze dabei, aus den USA Mannschafts-Weltmeisterin Laura Kraut.

50 internationale Topstars, 25 Nachwuchsreiter

" Besser geht es kaum ", sagte Frank Kemperman, Vorstandsvorsitzender des Aachen-Laurensberger Rennvereins und Turnierchef des CHIO in Aachen, den "Aachener Nachrichten". 50 internationale Topstars und 25 Nachwuchsreiter sind an den drei Tagen in der Soers dabei, " mehr durften wir leider nicht einladen ", sagt Kemperman.

WDR berichtet am Samstag und Sonntag

In enger Absprache mit den Behörden wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet, das pro Turniertag 300 Zuschauer in dem 6.300 Plätze bietenden Stadion erlaubt. Der WDR berichtet am Samstag (15 bis 16.30 Uhr) und Sonntag (15 bis 17.10 Uhr) live im WDR Fernsehen und online im Livestream von dem Drei-Sterne-Turnier.

Im nächsten Jahr soll es dann natürlich mit dem CHIO weitergehen, das Weltfest des Pferdesports ist vom 25. Juni bis 4. Juli 2021 angesetzt. Und wenn es wegen Corona wieder nicht klappt? " Wir überlegen uns immer was Neues ", sagt Michael Mronz, Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der Große Preis von Aachen der Springreiter. Sport im Westen. . 02:20:00 Std. . Verfügbar bis 06.09.2020. WDR.

Stand: 03.09.2020, 20:57