Reitsport-WM 2026 erneut in Aachen?

Die Macher des CHIO in Aachen sind an der Reitsport-WM 2026 interessiert. " Eine WM-Ausrichtung ist grundsätzlich interessant. Wir sind im Moment im Austausch mit dem Weltverband ", bestätigte Birgit Rosenberg, Vorstandsmitglied im Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV).

Reit-WM zuletzt 2006 in Aachen

Zuletzt gab es in Aachen 2006 Weltmeisterschaften in sieben Pferdesport-Disziplinen. Vor einer erneuten Ausrichtung des Wettbewerbs seien aber noch mehrere Details zu klären, so Rosenberg.

Vor allem die Frage der Disziplinen ist offen, weil es das Konzept der Weltreiterspiele mit allen Pferdesportarten an einem Ort nicht mehr gibt. Mehrere der acht Veranstalter seit 1990 hatten damit - anders als Aachen - große finanzielle Probleme. Seit dem organisatorischen Desaster 2018 im US-amerikanischen Tryon und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden die Weltmeisterschaften nicht mehr komplett an einen Veranstalter vergeben.

Interesse an Springen und Dressur

Als sicher gilt, dass Aachen auf jeden Fall an Springen und Dressur interessiert ist. Der CHIO umfasst derzeit fünf Disziplinen. " Es geht darum, in die Zukunft zu denken und den CHIO langfristig zu sichern ", sagte das ALRV-Vorstandsmitglied: "Das ist unser oberstes Ziel."

Video starten, abbrechen mit Escape Rückblick CHIO 2023 Lokalzeit aus Aachen. . 28:42 Min. . Verfügbar bis 10.07.2023. WDR. Von Richard Derichs.

2006 hatten die Organisatoren auch mithilfe von Subventionen die Anlagen des größten Reitturniers der Welt modernisiert und erweitert, vor allem das 40.000 Zuschauer fassende Hauptstadion.