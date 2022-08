Turnier der Sieger - Münster steht ganz im Zeichen der Spitzenreiter

"Eines der besten Startfelder"

"Das ist eines der besten Starterfelder, die wir je hatten", freute sich auch Michael Klimke, Vizepräsident des Westfälischen Reitervereins und Dressur-Chef des Turniers.

Vor 4 Jahren: Christian Ahlmann gewinnt mit Clintrexo Z den Großen Preis der Stadt Münster

Die Arbeiten zum Aufbau der Anlage vor der malerischen Kulisse des Fürstbischöflichen Münsteraner Schlosses sind in vollem Gange - eine Besonderheit, denn Jahr für Jahr müssen Parcours und Tribünen neu installiert werden. "Teilweise mussten wir uns umorganisieren, die Kosten sind gestiegen, überall herrscht Personalmangel“ , sagte Hendrik Snoek, Hauptorganisator des Traditionsturniers, bei dem es 300.000 Euro an Preisgeldern zu gewinnen gibt.

Einige Neuerungen hält die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr bereit. Die Flutlicht-Kür auf Grand-Prix-Niveau wird mit sechs statt fünf Reitern in ihrer Bedeutung als Publikumsmagnet betont, die Turnierserie "Derby Stars von morgen" findet mit einer Intermédiaire II und einem Kurz Grand Prix ebenfalls einen Platz im Turnierprogramm und alle Zuschauer dürfen sich auf ein Vierspänner-Schaubild am Samstagabend und Sonntagnachmittag zur Erinnerung an die Vierspänner-WM vor 50 Jahren in Münster freuen.

Ingrid Klimke bei Dressur-WM

