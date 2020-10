Springreiten-Europameisterschaft findet 2021 in NRW statt

Im kommenden Jahr sollen die Europameisterschaften in den olympischen Pferdesport-Disziplinen Springen und Dressur in Deutschland stattfinden. Nach der ursprünglichen EM-Absage für 2021 gab der Weltreiter-Verband FEI am Mittwochabend überraschend bekannt, dass die Titelkämpfe nun doch stattfinden.