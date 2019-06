Vier nationale Pferdesport-Titel werden am Wochenende in Balve am Schloss Wocklum vergeben. In der Dressur gibt es deutsche Meisterschaften im Grand Prix Special und in der Kür. Während in der Dressur Männer und Frauen in derselben Prüfung gegeneinander antreten, gibt es im Springen getrennte Wettbewerbe. Allerdings dürfen die Springreiterinnen auch am Wettbewerb der Springreiter teilnehmen.