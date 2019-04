Mit einem Sieg ist Isabell Werth in das Weltcup-Finale in Göteborg gestartet. Die 49 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg erhielt am Freitag (05.04.2019) für ihren Grand Prix mit der Stute Weihegold 81,755 Prozent. Die Prüfung war die Qualifikation für die Kür am Samstag, die alleine über den Weltcup-Sieg entscheidet.