Isabell Werth hält nichts von Träumerei. "Ich bin unverbesserliche Optimistin, aber auch keine Spinnerin" , sagt die Rekord-Olympiasiegerin gewohnt direkt.

Chancen auf ihren Titel Nummer sechs rechnet sich die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte beim Weltcupfinale "gar nicht aus", so Werth, die Favoritenrolle schiebt sie Weltmeisterin Lottie Fry zu. "Ich hoffe, unter die Top Drei zu kommen. Das ist die Zielsetzung" , meint Werth.

Titelkampf mit Britin Fry

In der St. Jakobshalle von Basel, wo ab Donnerstag (03.04.2025) die inoffizielle Hallen-WM ausgetragen wird, steht das Duell zwischen Ikone Werth (mit Quantaz), die den Weltcup 1992, 2007, 2017, 2018 und 2019 gewann, und der Olympiadritten Fry mit Spitzenpferd Glamourdale im Fokus.

Zunächst treten die beiden im Grand Prix am Freitag (13.30 Uhr) an, die Entscheidung fällt in der Kür am Samstag (19.30 Uhr). Weitere große Namen fehlen in der Startliste, einzig Titelverteidiger Patrick Kittel aus Schweden sticht heraus. Im Vorjahr hatten Werth und Quantaz den Titel wegen eines Patzers verpasst, Fry war vor der Kür wegen Blut am Maul ihres Everdale disqualifiziert worden. Im Olympia-Showdown von Paris sicherte sich Werth dann vor der Britin Silber.

"Übergangsjahr" für Bundestrainerin

Für Bundestrainerin Monica Theodorescu beginnt nach dem Renteneintritt von Deutschlands Zugpferd Dalera ein "Übergangsjahr" . Denn ohne ihre Zauberstute rutschte Titelgarantin Jessica von Bredow-Werndl aus den Kadern der Dressur-Elite.

Das Team für die Europameisterschaften in Crozet/Frankreich und die WM 2026 in Aachen wird entsprechend neu geformt. Theodorescu rief den Konkurrenzkampf aus.