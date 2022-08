"Nichts ist in Stein gemeißelt" , sagte die 53-Jährige am Samstag bei der zurzeit laufenden WM in Herning/Dänemark der "Welt am Sonntag": "Wenn ich mir das Potenzial meiner Pferde anschaue, die sich im Schatten von Quantaz (ihr aktuelles WM-Pferd, d. Red.) entwickeln, glaube ich, dass noch eine WM kommen kann."

Los Angeles kein Thema, aber Paris 2024

Olympia 2028 in Los Angeles hat die erfolgreichste Reiterin der Geschichte aber offenbar nicht mehr im Fokus. "Meine letzten Olympischen Spiele 2024 in Paris, dazu würde ich schon eher Ja sagen" , erklärte sie.

Ihr Olympia-Debüt feierte Isabell Werth 1992 in Barcelona, seither gewann sie sechsmal Gold mit der Mannschaft und einmal im Einzel (1996 in Atlanta mit Gigolo).