Maikel van der Vleuten gewinnt Großen Preis von Aachen

300 Zuschauer pro Tag zugelassen

Die Veranstaltung in Aachen war eines der ersten höherklassigen Spring-Turniere in Deutschland nach der Zwangspause im Pferdesport. Wegen der Corona-Pandemie hatte das CHIO in Aachen abgesagt werden müssen. Lange Zeit waren Reitturniere nicht möglich. Wegen Corona wurde in Aachen extra ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet.