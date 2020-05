Rubaiyat gewinnt "Geisterrennen" in Hoppegarten

Deutschlands erfolgreichster Jockey Andrasch Starke (46) hat nach einem souveränen Ritt mit Favorit Rubaiyat das Dr. Busch-Memorial beim ersten "Geister"-Renntag in Hoppegarten (Berlin) gewonnen. Vor leeren Tribünen, auf denen sonst mehr als 10.000 Zuschauer dem Sieger zujubeln, überquerte das Topduo am Sonntag (10.05.2020) nach 1.600 Metern sicher mit einer Länge Vorsprung in 1:38,6 Minuten die Ziellinie.

Rubaiyat wird in Köln von Henk Grewe trainiert

Den zweiten Platz in der mit 27.500 Euro dotierten ersten bedeutenden Vorprüfung für das Deutsche Derby eroberte Zavaro (Lukas Delozier) vor Fearless King (Rene Piechulek). Die beiden Erstplatzierten werden von Henk Grewe in Köln trainiert. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie durften keine Besucher bei dem Event dabei sein. Seit Donnerstag läuft der Galopprennsport in Deutschland nach zweimonatiger Pause wieder mit Rennen ohne Zuschauer, die Rennpreise wurden gegenüber den ursprünglichen Plänen halbiert.

Jockeys reiten mit Mundschutz

Nur 230 unbedingt notwendige Aktive, Funktionäre und Dienstleister konnten vor Ort sein. Keinen leichten Job hatten dabei die Reiter bei Geschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde und mit Mundschutz. " Das ist schon unangenehm für uns. Wir sind am improvisieren, die Kollegen nehmen unterschiedliche Formen des Mundschutzes ", sagte Spitzenjockey Filip Minarik und ergänzte: " Zum Glück sind wir alle körperlich topfit, sonst wäre das Reiten bei dem Tempo nicht möglich. "

Die Rennsportfans konnten auf der Homepage des Veranstalters und dem Youtube-Kanal die Rennen live sehen.

Das zuständige Gesundheitsamt hatte trotz der Coronavirus-Pandemie für Hoppegarten zwei "Geister"-Renntage genehmigt. Auch am 31. Mai müssen die Galopp-Fans draußen bleiben. Der traditionelle Saisonstart am 1. Mai war abgesagt worden.

Stand: 10.05.2020, 16:33