Goldverwöhnte deutsche Dressur-Equipe erstmals kein WM-Favorit

Die Situation ist völlig ungewohnt. Als die deutsche Dressur-Mannschaft am Dienstag vom Trainingslager in Schleswig-Holstein zur Weltmeisterschaft nach Dänemark fuhr, reiste sie erstmals seit vielen Jahren nicht als Topfavorit an. Der beeindruckenden Siegesserie droht in Herning ein Ende. Ein Sieg wäre dieses Mal eine Überraschung.

Keines der deutschen Olympia-Paare am Start