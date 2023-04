Weltcup-Finale: Starkes deutsches Dressur-Team mit Bredow-Werndl und Werth

Die 37-jährige Bredow-Werndl (Tuntenhausen) kam mit Dalera in Omaha im US -Bundesstaat Nebraska am Mittwoch (Ortszeit) auf 79,922 Prozent und belegte damit den ersten Platz vor Werth (Rheinberg) auf Quantaz (77,485). Rang drei ging an Nana Skodborg Merrald aus Dänemark (76,165), Vierte wurde Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus (75,543).

Deusser als Dritter bester Deutscher bei Springreitern

Die guten Resultate fließen allerdings nicht in die Wertung ein, entscheidend für die Platzierung beim Weltcup-Finale ist allein die Kür in der deutschen Nacht zu Samstag.