Die 53-Jährige erzielte auf ihrem Hengst Quantaz in der Kür am Freitagabend (Ortszeit) 85,761 Prozentpunkte. Die deutsche Topreiterin Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen zeigte auf ihrer 15-jährigen Trakehnerstute Dalera eine Glanzleistung und sicherte sich mit 90,482 Prozentpunkten den Sieg. Der zweite Platz ging an Team-Weltmeisterin Nanna Skodborg Merrald aus Dänemark mit Zepter, die 87,146 Prozentpunkte erreichten.

Titelverteidigerin von Bredow-Werndl und ihr Pferd zeigten nahezu keine Schwächen, doch auch auch die siebenmalige Olympiasiegerin Werth und Quantaz präsentierten eine sehr gut abgestimmte Kür. Ihre rockige Choreografie bescherte der Rheinbergerin wie schon im letzten Jahr, beim Abschied von ihrer treuen Stute Weihegold, Bronze.

Lob von der Bundestrainerin

Dazu gab es ein großes Lob von Bundestrainerin Monica Theodorescu: "Isabell hat toll vorgelegt mit über 85 Prozent, das war richtig gut und auch das Pferd ging sehr gut." Quantaz sei "unwahrscheinlich vorwärts gegangen" und habe "toll piaffiert" , sagte Theodorescu weiter.

Beim Auftakt des Weltcupfinals am Mittwoch (Ortszeit) hatte Werth auf Quantaz im Grand Prix den zweiten Platz hinter Jessica von Bredow-Werndl und Dalera belegt. Der Grand Prix diente als Qualifikation für die Kür am Freitag.