Dressur-EM: Olympia-Equipe komplett am Start

Angeführt von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) und ihrem Goldpferd Dalera ist die deutsche Olympia-Equipe damit komplett am Start des Turniers, das vom 7. bis 12. September in Niedersachsen ausgerichtet wird.

Nur Werth reitet nicht auf ihrem Olympia-Pferd

Denn Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime komplettiert den Kader von Bundestrainerin Monica Theodorescu. Bis auf Isabell Werth, die Bella Rose nach Tokio aus dem großen Sport zurückgezogen hat, vertrauen alle deutschen Teilnehmerinnen in Hagen auf ihre Olympiapferde.

Langehanenberg war in Tokio als Ersatzreiterin dabei. Ersatzreiter in Hagen sind Lokalmatador Frederic Wandres mit Duke of Britain und Carina Scholz (Sassenberg) mit Tarantino.

sid | Stand: 07.08.2021, 12:55