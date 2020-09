Dressur: Weg in Balve führt über Werth - auch ohne Bella Rose

"Es war mal angedacht, Bella in Balve zu bringen, aber wer ihr Temperament kennt, der weiß, dass es ein, zwei Vorbereitungsturniere gebraucht hätte, um sie auf ein ansprechendes Level zu bringen" , sagte die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte (sechs Goldmedaillen) im Vorfeld des Turniers.

Reitsport-Highlight mit Verspätung

Rund vier Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin beginnen am Freitag die Reit-Meisterschaften unter erschwerten Bedingungen und im kleineren Rahmen. Die Springreiter*innen dürfen nicht kommen, nur 600 Zuschauer statt der sonst üblichen 8000 sind zugelassen.

"Wir bedauern sehr, dass wir mit unserem eingereichten Hygiene- und Sicherheitskonzept für 1000 Besucher die zuständigen Behörden nicht überzeugen konnten" , erklärte Organisatorin Rosalie von Landsberg-Velen die Absage der Spring-Wettbewerbe. Die wirtschaftlichen Risiken seien "zu groß und wir bringen uns damit existenziell in Gefahr" . Die Springreiter*innen werden nun im November in Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum ihre Meisterin/ihren Meister ermitteln.

Balve als wichtigstes Turnier des Jahres

Der Fokus ist also allein auf die Dressur gerichtet. Angesichts der Absage des Weltcup-Finales, des CHIO in Aachen und der Olympischen Spiele bietet die sauerländische Kleinstadt nun die sportlich anspruchsvollste Dressur-Veranstaltung der Welt des Jahres 2020.

"Für uns ist Balve das wichtigste Turnier des Jahres" , sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu: "Es ist die einzige Veranstaltung mit Grand Prix, Grand Prix Special und Kür und die einzige mit Meisterschafts-Charakter."

Werth: "Wenn ich komme, möchte ich Topleistung abliefern"

Das Fehlen eines der Top-Pferde schmerzt dabei. Es mache aber keinen Sinn, die Stute, mit der Werth bei der EM in Rotterdam dreimal Gold gewann, "für zwei Prüfungen heißlaufen zu lassen, wenn die anderen Pferde schon auf einem guten Niveau sind" , sagte die 51-Jährige. Sie will schließlich nicht als Statistin in Balve antreten: "Wenn ich zu einem Turnier komme, möchte ich auch Topleistung abliefern."

Weihegold und Emilio bereits erprobt

Und so geht Werth mit der 15-jährigen Stute Weihegold und dem 14-jährigen Wallach Emilio in Balve auf das Viereck. Vor allem Weihegold ist erprobt, mit ihr gewann die in Sevelen im Kreis Kleve geborene Reiterin dreimal in Folge den Weltcup sowie Olympia-Gold und -Silber 2016 in Rio. Mit Emilio holte sie zuletzt im Juni in Hagen am Teutoburger Wald den Sieg im Grand Prix und im Special. Es wird also auch in Balve mal wieder kein Weg an Werth vorbeiführen.

Allerdings ist die Konkurrenz groß, denn im Schatten von Schloss Wocklum ist der gesamte deutsche Championatskader vertreten. Die Mannschafts-Olympiasieger Dorothee Schneider (Framersheim) und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) starten mit Faustus und Santiano, Team-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) bringt ihr Top-Pferd Dalera an den Start.

Hallenturniere in der Schwebe, Olympia im Visier

In Balve endet dann auch die sogenannte "Grüne Saison", danach ginge es eigentlich in die Halle. Über die Turniere unter dem Dach macht sich Werth aber noch keine großen Gedanken. "Es ist ja schon einiges abgesagt worden ", erklärte sie: "Was überhaupt stattfindet, muss man erstmal abwarten."