Springreiterin Kruse gewinnt DM-Titel in Balve

Die 23-Jährige aus Zeven blieb im sauerländischen Balve mit ihrem Pferd Cha Mu in insgesamt drei Runden am Donnerstag und Samstag ohne Abwurf. Kruse kassierte nur zwei Strafpunkte wegen Zeitfehlern.

" Es fühlt sich überragend an und ich habe ganz und gar nicht damit gerechnet ", sagte die neue Meisterin nach ihrem Erfolg: " Ich bin total offen in die Meisterschaft gestartet. Der erste Tag verlief schon super, aber am Ende weiß man nie, wie es ausgeht. Deswegen bin ich sehr glücklich, wie es gelaufen ist. "

Silber für Rüsen, Bronze für Diederichsmeier

Hinter Kruse gewann Angelique Rüsen (Herborn) mit Crowny NW die Silbermedaille. Bronze ging wegen der schlechteren Zeit an Mynou Diederichsmeier (Ahlen) mit Quick and Fly. Simone Blum, neben ihren Meistertiteln 2016 und 2017 auch Weltmeisterin von 2018, wurde mit Ovanna Vierte. Alle drei blieben am Samstag in zwei Umläufen ebenfalls ohne Abwurf.

In der gemischten Konkurrenz wird am Sonntag (14.30 Uhr) in zwei Umläufen der letzte Meistertitel der Springreiter in diesem Jahr ausgemacht. Nach den ersten zwei Umläufen am Freitag liegt Marcus Ehning (Borken) mit gleich zwei Pferden vorne.