Dressurreiterin Isabell Werth hat ihren 15. Titel bei deutschen Meisterschaften verpasst. Die Rheinbergerin kam am Samstag (15.06.2019) in Balve mit Emilio (79,647) auf Rang zwei. Den Sieg sicherte sich die Framersheimerin Dorothee Schneider mit Showtime (80,745 Prozent), Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (79,588).

Dass Schneider feiern durfte, lag an einem tollen Ritt - und an einem schweren Fehler von Werth. Denn die eigentliche Überraschung war Werths vierter Platz mit ihrer WM-Stute Bella Rose. Als Führende nach dem Grand Prix als letztes Paar auf das Viereck gegangen war Werth auf dem besten Weg zu einer weiteren Goldmedaille - und ritt dann mit Bella Rose Zweierwechsel statt einer Galopp-Traversalen.

Der Chefrichter schien genauso geschockt darüber wie die Reiterin: Er reagierte erst mit Verspätung und klingelte als Zeichen für den Fehler deutlich verzögert. Danach musste Werth die Aufgabe neu anreiten. " Das passiert halt mal ", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu: " Danach ist der Faden gerissen. "

Bella Rose erstmals in Balve am Start

Seit November war Bella Rose, mit der Werth bei der WM im September in Tryon zweimal Gold geholt hatte, nicht mehr im Wettbewerb gegangen, in Balve war die Stute zum ersten Mal überhaupt dabei.

Immerhin reichte es für Werth mit ihrem Zweitpferd Emilio noch zu Silber. Und ihren DM-Titel Nummer 15 peilt die 49-Jährige nun in der Kür am Sonntag an.

Weltmeisterin Blum ohne Topferd chancenlos

Den Titel bei den Springreiterinnen gewann Julie Mynou Diederichsmeier. Die 36-Jährige aus Scheeßel blieb mit Carlucci als einzige Starterin in insgesamt drei Runden ohne Strafpunkt. Auf Platz zwei kam die in den Niederlanden lebende Sophie Hinners mit Vittorio vor Kathrin Müller aus Arnsberg mit Felitia.

Weltmeisterin Simone Blum hatte nach einer schwachen zweiten Runde keine Chance auf eine vordere Platzierung und belegte Rang zehn. Die 30 Jahre alte Reiterin aus Zolling setzte in Balve auf ihr Nachwuchspferd Cool Hill. Sie schonte ihr Toppferd Alice, mit dem sie 2016 und 2017 in Balve gewonnen hatte, weil die Stute am kommenden Wochenende in der Nationalmannschaft bei einem Turnier in den Niederlanden eingesetzt wird.

red/sid/dpa | Stand: 15.06.2019, 17:08