CHIO in Aachen soll später stattfinden

Der CHIO in Aachen, der eigentlich am 29. Mai starten sollte, wird aufgrund des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 verschoben. Das gab am Mittwoch (25.03.2020) der Aachen-Laurensberger Rennverein, der den CHIO ausrichtet, in Zusammenarbeit mit dem Vermarkter, der Aachener Reitturnier GmbH, bekannt.

Turnierleiter Kemperman: "Gesundheit hat höchste Priorität"