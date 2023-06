CHIO - Dilasser springt zum Sieg, Wandres in der Dressur Zweiter

Stand: 28.06.2023, 16:36 Uhr

Der zweite Tag des CHIO in Aachen hat mit einem Sieg des französischen Springreiters Marc Dilasser begonnen. In der Dressur wurde am Mittwoch (28.06.2023) Frederic Wandres Zweiter.