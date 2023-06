Wandres sorgt für ersten deutschen Sieg

Bereits am Mittag hatte Frederic Wandres in der Dressur erste Erfolge gefeiert. Der 36-Jährige war damit erneut bester deutscher Reiter in dieser Disziplin in Aachen. Im Prix St. Georges musste sich der deutsche Vizemeister nach Platz eins im vergangenen Jahr zunächst mit Quizmaster nur dem dreimaligen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (Großbritannien) geschlagen geben. Reitikone Isabell Werth wurde mit Zeffirelli Sechste.

Anschließend sicherte sich Wandres den ersten deutschen Sieg der Woche. Im Vier-Sterne-Grand-Prix gewann er mit seinem Hengst Duke of Britain vor Weltmeisterin Charlotte Fry aus Großbritannien. Am Donnerstag (29.06.2023) wird der 36-Jährige gemeinsam mit Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Sönke Rothenberger in der Equipe um den Nationenpreis reiten.

Der Prix St. Georges ist die Dressurprüfung mit dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad beim CHIO, viele Top-Reiter treten dort vor allem mit ihren Nachwuchspferden an. Auch in der Prüfung auf Vier-Sterne-Niveau präsentieren viele Reiter nicht ihre Spitzenpferde.

Dilasser perfekt und schnell

Zuvor hatte Dilasser mit seinem Pferd Abricot in einer Prüfung ohne Stechen dank des schnellsten Null-Fehler-Rittes gewonnen. Auf Platz zwei kam vor dem Preis von Europa am Abend die US-Amerikanerin Laura Kraut mit Haley. Für die beste deutsche Platzierung sorgte Maurice Tebbel aus Emsbüren, der mit Quasi Top auf Rang drei ritt.

"Wie man sieht ist er ein bisschen wild. Er ist ein kleiner Löwe und ich liebe ihn so sehr. Er hat schon viele Prüfungen auf großen Turnieren gewonnen. Er ist ein Kämpfer und so clever" , lobte Dilasser, der bei seiner zweiten CHIO-Teilnahme den ersten Sieg feierte, sein Pferd. "Hier zu reiten, ist einfach ein Traum. Ich meinte zu meinem Pfleger, dass ich jetzt meinen kleinen Söhnen sagen kann, dass ich in Aachen gewonnen habe."

Quelle: red/dpa/sid