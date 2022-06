Auftaktspringen beim CHIO: Franzose Bost siegt, Stevens Dritter

Europameister Andre Thieme (Plau am See) hatte sein Championatspferd Chakaria gesattelt. Auch er legte eine Nullrunde hin, war aber zwölf Sekunden langsamer als der siegreiche Bost. Im Anschluss an das erste Springen 2022 fand im Hauptstadion der Soers am Dienstag noch die erste Prüfung für junge Pferde ebenfalls nach Fehlerpunkten und Zeit statt.

Mittwoch Preis von Europa

Nach der offiziellen Eröffnungsfeier am Dienstagabend ist der erste sportliche Höhepunkt des CHIO am Mittwoch der Preis von Europa (18.30 Uhr), das zweitwichtigste Einzelspringen beim größten Reitturnier der Welt. Vor 40.000 Zuschauern wird unter Flutlicht eine Springprüfung mit zwei Umläufen absolviert.