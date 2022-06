Die deutschen Springreiter haben am Donnerstagabend (30.06.2022) beim CHIO in Aachen dem teilweise strömenden Regen und einem Temperatursturz um 20 Grad getrotzt und zum ersten Mal seit 2018 wieder den traditionsreichen Nationenpreis gewonnen.

Die Debütanten-Equipe mit Jana Wargers (Emsdetten) und Limbridge, Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai, Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Messi sowie Europameister Andre Thieme (Plau am See) und Chakaria verwies Belgien und Großbritannien auf die Plätze zwei und drei. Es war der insgesamt 29. deutsche Sieg in dem renommierten Wettbewerb.

Führung nach dem ersten Umlauf

"Unser Team hat superstarke Runden abgeliefert, und am Ende hat es dann gepasst" , sagte Wargers am WDR-Mikrofon. "Daran glauben muss man sowieso immer" , meinte Kukuk. " Ich war sicher, dass wir abliefern, und ich glaube, da trinken wir nachher mal einen drauf." Andre Thieme hatte "es so sehr gehofft, aber wenn man etwas zu sehr hofft, passiert es ja oft nicht".

Schon nach dem ersten Umlauf hatten die Gastgeber geführt, Jana Wargers mit nur einem Zeitfehler sowie Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Andre Thieme hatten alle Stangen liegengelassen. Das Streichergebnis in der ersten Runde lieferte Christian Kukuk, der sich dann aber mit einer blitzsauberen Nullrunde im zweiten Umlauf rehabilitierte.

Auch Wargers und Meyer-Zimmermann blieben fehlerfrei, Thieme musste als Schlussreiter gar nicht mehr antreten: Als Belgiens Schlussreiter Gregory Wathelet eine Stange abräumte, standen die Gastgeber als Sieger fest.

Quelle: dpa/red