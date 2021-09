Springen, Dressur, Voltigieren, Vielseitigkeit und Fahren

Den Anfang machen am ersten Wochenende traditionell die Voltigierer. Der WDR steigt von Dienstag mit der Eröffnungsfeier in die Übertragung ein und berichtet von da an täglich im TV und mit Livestreams, die teilweise webexklusiv sind. Höhepunkte sind der Nationenpreis der Springreiter am Donnerstagabend, die Dressurwettbewerbe am Wochenende sowie der Große Preis der Springreiter zum Abschluss am Sonntag. Hier ein Überblick über die TV-Sendungen und Livestreams.