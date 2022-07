Vielseitigkeit: Jung nachträglich bestraft, Auffarth gewinnt

Großbritannien Maß der Dinge - Klimke mit Streichresultat

In der Mannschaftswertung wurde Deutschland mit deutlichem Rückstand auf Vorjahressieger Großbritannien Zweiter. Das Streichresultat lieferte ausgerechnet Europameisterin Ingrid Klimke (Münster), deren Stute Siena just do it einen Vorbeiläufer hatte und damit weit in der Zeit zurückfiel.