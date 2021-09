In der Teamwertung belegte Deutschland lediglich Platz fünf unter sechs teilnehmenden Mannschaften. Im Einzel war Andreas Ostholt mit Corvette als Fünfter bester Reiter aus der Equipe des zum Jahresende scheidenden Bundestrainers Hans Melzer.

Die zweimalige Europameisterin Ingrid Klimke mit Siena Just Do It wurde nach einer verpatzten Dressur und einem Vorbeiläufer im Gelände am Samstag auf Platz 32 der Einzelwertung durchgereicht. Die 53-Jährige ist aus dem Aachen-Aufgebot die einzige, die auch bei der EM in der kommenden Woche in Avenches/Schweiz dabei ist. Dort startet Klimke mit ihrem Paradepferd Hale Bob.