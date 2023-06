CHIO - David Will sorgt für ersten Erfolg der deutschen Springreiter

Stand: 29.06.2023, 17:55 Uhr

David Will hat am Donnerstag (29.06.2023) für den ersten Heimsieg der deutschen Springreiter beim CHIO in Aachen gesorgt. Der 35 Jahre alte Reiter aus Marburg gewann am dritten Tag des weltweit größten Reitturniers eine Prüfung für Nachwuchspferde.