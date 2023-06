CHIO-Aus für Klimke: Rothenberger rückt nach

Die beiden Wertungsprüfungen des Nationenpreises werden am Donnerstag und am Samstag geritten. Für Klimke ist der unfreiwillige Verzicht besonders bitter. Die 55-Jährige hatte sich bei den deutschen Vielseitigkeitsmeisterschaften in Luhmühlen das Schlüsselbein gebrochen, nach der Operation aber am Wochenende verkündet: "Franz und ich sind fit, und wir freuen uns auf Aachen." Der CHIO gilt auch als Sichtung für die Dressur-Europameisterschaften vom 4. bis 10. September in Riesenbeck.

Quelle: dpa