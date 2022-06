Der Prix St. Georges ist die internationale Prüfung mit dem niedrigsten Anforderungsprofil und dient vor allem jüngeren Pferden als Eintritt in den großen Sport.

Schneider wird Elfte und zieht Showtime zurück

Die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) wurde mit dem neunjährigen Hengst Flashback Elfte. Zuvor hatte Schneider ihr Spitzenpferd Showtime aus dem CHIO zurückgezogen und damit auch ihr Aus für die WM im August in Herning besiegelt hatte, Das Pferd sei " nicht so frisch " wie zuletzt bei den deutschen Meisterschaften und im Training, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) am Mittwoch. "Das ist bitter, vor allem für Dorothee" , sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Lisa Müller, Ehefrau von Fußball-Nationalspieler Thomas Müller, kam mit dem erst achtjährigen Westfalen-Wallach Chuck Bass im Prix St. Georges nicht über den zwölften und damit vorletzten Platz hinaus.

Quelle: sid