Auf dem 15-jährigen Wallach Duke of Britain hatte Wandres am Sonntag (03.07.2022) mehr als fünf Punkte Rückstand auf Dufour und Vamos Amigos. Dritter wurde deren Landsmann Daniel Bachmann-Andersen mit Marshall-Bell. Wandres hatte zuletzt schon einmal ganz oben gestanden und die erste Dressurprüfung in Aachen gewonnen.