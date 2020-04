Das größte Reitturnier der Welt, der CHIO, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat der Aachen Laurensberger Rennverein am Mittwoch (22.04.2020) bekannt gegeben. Es ist die erste Turnierabsage in der 94-jährigen Geschichte.

Die Gesundheit der Menschen stehe über Allem, heißt es in der offiziellen Begründung des Aachen Laurensberger Rennvereins. Es sei aber eine schwere und emotionale Entscheidung gewesen. Doch aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise kam eine Verschiebung in den Herbst nicht mehr in Frage.

Virtueller CHIO

Alternativ soll es einen virtuellen CHIO geben, der die Emotionen des größten Reitturniers der Welt über das Internet nach Hause transportieren soll. Den wirtschaftlichen Schaden für alle Beteiligten kann dieses Konzept aber nicht ersetzen. Der CHIO Aachen sei gut aufgestellt, trotzdem sei es eine riesengroße Herausforderung, so der Veranstalter.

Den Spring-, Dressur- und Vielseitigkeitsreitern wird die Chance auf Preisgelder von insgesamt 3,4 Millionen Euro genommen. Und wenn 360.000 Besucher wegbleiben, brechen Hotels, Restaurants und Geschäften in Aachen und Umgebung wichtige und fest eingeplante Einnahmen weg.