Andere Topreiter waren gar nicht am Start. Einige Springreiter zogen Starts bei hochdotierten Turnieren vor, und ein Quintett musste nach Sopot reisen, wo am Sonntag ein Pflichtstart für die Nationalmannschaft auf dem Programm stand. Dort reichte es nur zu Platz vier für die deutsche Equipe.

Weltmeisterin Blum ohne Topferd chancenlos

Den Titel bei den Springreiterinnen gewann am Samstag in Balve Julie Mynou Diederichsmeier. Die 36-Jährige aus Scheeßel blieb mit Carlucci als einzige Starterin in insgesamt drei Runden ohne Strafpunkt. Auf Platz zwei kam die in den Niederlanden lebende Sophie Hinners mit Vittorio vor Kathrin Müller aus Arnsberg mit Felitia.

Weltmeisterin Simone Blum hatte nach einer schwachen zweiten Runde keine Chance auf eine vordere Platzierung und belegte Rang zehn. Die 30 Jahre alte Reiterin aus Zolling setzte in Balve auf ihr Nachwuchspferd Cool Hill und schonte ihr Toppferd Alice.

Stand: 16.06.2019, 16:52