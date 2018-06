Dressur: Rothenberger schlägt Werth zum DM-Auftakt

Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt kam am Freitag (08.06.2018) in Balve im Grand Prix nur auf Platz zwei. Der Sieg in der ersten Prüfung ging an Sönke Rothenberger. Der 23 Jahre alte Reiter aus Bad Homburg gewann im Sattel von Cosmo mit 82,820 Prozent. Werth erhielt für ihren Ritt mit Weihegold 82,720 Prozent. Auf Platz drei kam Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (78,360).