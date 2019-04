Greipel peilt Top-10-Platz in Roubaix an

Vergangenen Sonntag (07.04.19) saß André Greipel vor dem Fernseher. Es lief die Live-Übertragung der Flandern-Rundfahrt. Der Radprofi aus Hürth war diesmal nicht selbst dabei bei diesem Radsport-Festtag in Belgien, einem der Höhepunkte des Frühjahrs. Sein Team hatte sich nicht um eine Einladung für den Klassiker bemüht. "Das ist mir schon schwer gefallen" , sagt Greipel über das Zuschauen auf der heimischen Couch.

Unter die Top 10 in Roubaix

Greipel muss sich erst daran gewöhnen, nicht mehr bei allen für ihn wichtigen Rennen der Saison am Start zu stehen. Sein neues Team Arkéa Samsic gehört nicht zur World Tour und hat damit kein automatisches Startrecht bei den großen Rennen. Die französische Équipe ist auf Wildcards angewiesen. So wie am kommenden Sonntag bei Paris-Roubaix, dem nächsten großen Frühjahrsklassiker, wo dann auch Greipel dann mitfahren darf - mit ambitionierten Zielen: "Ich habe schon die Ambition unter die Top 10 zu fahren, wenn es besser wird als Platz sieben, bin ich auf jeden Fall zufrieden."

Auf Platz sieben ist Greipel 2017 ins Velodrome in Roubaix eingefahren nach 257 Kilometern, von denen rund 50 Kilometer über das gefürchtete Kopfsteinpflaster des französischen Nordens führten. Das Rennen trägt auch deshalb den Beinamen "Hölle des Nordens" . "Paris-Roubaix hat seine eigenen Gesetze, man liebt es oder hasst es" , sagt Greipel. Bei ihm ist es eher Liebe, obwohl er ja eigentlich ein Mann für die Massensprints ist. Aber die schweren Kopfsteinklassiker haben es ihm ebenfalls angetan.

Mehr auf sich alleine gestellt

"Klar bin ich ein Sprinter, aber ich bin eben auch sehr viel Rennfahrer, ich attackiere gerne und gehe gerne tief" , sagt Greipel. Tief gehen, sagen die Radrennfahrer, wenn sie lange an oder gar oberhalb der Schmerzgrenze arbeiten müssen. Greipel erzählt, er habe in den vergangenen Wochen versucht, die Belastungen von Paris-Roubaix im Training zu simulieren. "Und am Sonntag werde ich sehen, ob es gepasst hat."

Er wird dabei anders als in den Vorjahren, in denen er das Trikot des belgischen Lotto-Soudal-Teams trug, vieles alleine richten müssen. Denn die zweitklassige Equipe Arkéa Samsic verfügt nicht über die Fahrer, die das Rennen kontrollieren und ihren Kapitän vor den Pflasterpassagen in die richtige Position bringen können. Also setzt Greipel auf seine Erfahrung.

Noch viel Arbeit bis zur Tour de France

36 Jahre ist Greipel mittlerweile alt und das ist einer der Gründe dafür, warum er in Frankreich angeheuert hat. Lotto-Soudal hatte für die aktuelle Saison den jungen australischen Sprinter Caleb Ewan, 24, verpflichtet. Greipel hätte als Elder Statesman bei der Mannschaft, für die er acht Jahre tätig war, bleiben können, hätte aber nur noch die zweite Geige gespielt. Das wollte er nicht, weshalb er sich für den Teamwechsel entschied.

Dort leistet er nun noch einmal Aufbauarbeit in eigener Sache. "Klar fahren wir das ein oder andere Rennen anders, gerade was den Sprint anbelangt, sind wir nicht so super aufgestellt" , sagt Greipel. "Da ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, vor allem im Hinblick auf die Tour de France." Dort will er dann wieder um Etappensiege mitsprinten. Die Einladung des Veranstalters ASO hat sein Team dafür schon in der Tasche.

Stand: 09.04.2019, 13:11