Die NRW-Athleten für Pyeongchang

Alexander Gassner, Skeleton (BSC Winterberg)

Beim Weltcup am Königssee im Januar landete Alexander Gassner weit vorne. So wie die anderen deutschen Skeleton-Fahrer hat auch der 28-Jährige in Südkorea gute Chancen auf die vorderen Plätze. Der deutsche Meister von 2012 und 2015 zog sich allerdings drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Dennoch ist er zuversichtlich, am Wettkampftag am 15. Februar wieder rechtzeitig fit zu sein.