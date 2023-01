Olympia-Bewerbung: NRW-Bürgermeister bekunden Interesse

" Wir werden uns mit unserem Konzept von Rhein Ruhr City an der Entwicklung einer Bewerbung des DOSB konstruktiv beteiligen ", hieß es in der gemeinsamen Erklärung der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister am Freitag.

Es gehe in diesem Jahr darum, " die Grundlagen für die bestmögliche deutsche Bewerbung zu schaffen, die auch international im Wettbewerb mit anderen Bewerbungen erfolgreich sein kann ". Gemeinsam begrüßen es die Bürgermeister von Köln über Essen bis Dortmund, " dass die NRW-Landesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung eine Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele auf Grundlage des Rhein Ruhr City-Konzepts unterstützt ". NRW sei das " Sportland Nummer eins ".