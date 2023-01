Die wichtigsten Sporttermine in NRW im Jahr 2023

Stand: 27.12.2022, 21:19 Uhr

Leichtathletik in Düsseldorf, die Finals in Rhein-Ruhr, die Hockey-EM in Mönchengladbach und zwei Handball-Turniere in Köln: Das Sportjahr 2023 in NRW hat viel zu bieten. Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt.