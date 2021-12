Audio starten, abbrechen mit Escape NRW-Sportausblick für 2022: Mächtig was los im Westen Sportschau. . 02:48 Min. . Verfügbar bis 30.12.2022. Das Erste.



Die wichtigsten Sporttermine in NRW im Jahr 2022

Leichtathletik in Düsseldorf, Tennis in Halle, die Basketball-EM und Handball in Köln: Das Sportjahr 2022 in NRW hat viel zu bieten. Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt.