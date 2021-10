NRW plant Sonderdezernat für Kampf gegen Doping

Das Sonderdezernat solle dabei helfen, Informationen zu Doping "schnell und fundiert" zu verarbeiten.

"Zudem wollen wir ein spezialisiertes Fortbildungsangebot zum Anti-Doping-Gesetz für die Justiz" , sagte die rechtspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Angela Erwin. "So schützen wir die Breitensportlerinnen und Breitensportler in unserem Land, machen den Dealern das Geschäft kaputt und heften uns an die Fersen der Hintermänner des professionellen Doping-Geschäfts."

dpa | Stand: 07.10.2021, 17:08